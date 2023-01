പ്രവചനങ്ങൾക്കു പിടിതരാത്ത രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം; ‘മോദി മാത്രം’ തന്ത്രത്തിൽ മുന്നേറുമോ ബിജെപി?

പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് അമിതോത്സാഹം കാണിക്കുന്നത് 2022ൽ ഉടനീളം കണ്ടു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്നിടങ്ങളിലാകട്ടെ അവരെ കണ്ടതേയില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷമുക്ത ഭാരതമായിക്കഴിഞ്ഞെന്നു പറയുന്നത് അതിശയോക്തിയായിരിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ 30 നിയമസഭകളിൽ (28 സംസ്ഥാനങ്ങളും രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും) പതിനാറിടത്താണു ബിജെപി ഭരണത്തിലുള്ളത്. അതിൽ പത്തിടത്തു ബിജെപിക്കു തനിച്ചു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്; ആറിടങ്ങളിൽ മറ്റു പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി ഭരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ തെക്ക്, കിഴക്ക് മൂലകളിൽ പലയിടത്തും പ്രതിപക്ഷമാണ് അധികാരത്തിൽ. മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം - രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്- കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്കു ഭരിക്കുന്നു; ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽപ്രദേശിലും.

അധികാര ഭൂപടം നോക്കിയാൽ ബംഗാളിലെ മമത ബാനർജി, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ, ആന്ധ്രയിലെ ജഗൻ റെഡ്ഡി, തെലങ്കാനയിലെ കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു, ഒഡീഷയിലെ നവീൻ പട്‌നായിക് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത് പ്രബലശക്തിയായ ബിജെപിയെത്തന്നെയാണ്; അല്ലാതെ, തോറ്റുപിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെയല്ല. ഈ പാർട്ടികളിൽ ചിലത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി തന്ത്രപരമായ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. പക്ഷേ, തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സ്വത്വം ശക്‌തിപ്പെടുത്തി അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധീനം നിലനിർത്തുകയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

കോൻ ബനേഗാ ചാലഞ്ചർ

കാവി കുടുംബത്തിന്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുമാത്രമല്ല 2022 പറയുന്നത്. ‘കോൻ ബനേഗാ ചാലഞ്ചർ’– പ്രതിപക്ഷത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണു കഴിയുക – എന്ന സുപ്രധാന ചോദ്യവും 2022 മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം തട്ടകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണു പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ ശ്രദ്ധേയ വിജയം നേടിയെങ്കിലും സ്വാധീനവലയം വിപൂലീകരിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടി. കോൺഗ്രസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിത്തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യം വട്ടമിട്ടുപറക്കുന്നത്. ഒത്തുകളിയെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ തോന്നുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും കോൺഗ്രസിന്റെ തകർച്ചയെ തടഞ്ഞുനിർത്താനായിട്ടില്ല (മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസി‍ഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം; പക്ഷേ അധികാരമെല്ലാം ഇന്നും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനു തന്നെ).

2022 അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്രയുമായി, താടി വളർന്ന്, കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ നടക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം പകർന്നിരിക്കാമെങ്കിലും പാർട്ടിയും വോട്ടർമാരും തമ്മിലുണ്ടായ വിടവ് നികത്താൻ അതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ? സംഘപരിവാറിനു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി വെല്ലുവിളിയുയർത്താൻ രാഹുൽ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സംഘടനാപരമായും നേതൃപരമായും ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് കോൺഗ്രസ്. ആ പാർട്ടി സ്വന്തം ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള അധികാരത്തർക്കം.

ഒൻപതിൽ എത്ര ?

കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച്, വീഴുമോ വാഴുമോ എന്നറിയാനുള്ള വർഷമാണ് 2023. ഒൻപതു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിനു ശരിയായ അവസരമാണ് (അതിൽ കർണാടക ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അപേക്ഷിച്ചു ദുർബലവുമാണ്). ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലയിടത്തെങ്കിലും ജയിക്കാനായാൽ കോൺഗ്രസിന് അൽപം ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും. TIMO (There is Modi Only– മോദി മാത്രം) എന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിന്റെ പരിമിതികൾ പരിശോധിക്കാൻ ബിജെപിക്കു പ്രേരണയാകുകയും ചെയ്യും.

പക്ഷേ, 2022ൽ കണ്ടതുപോലെ, ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് അധികാരഭ്രമത്തിനും അതു നിലനിർത്താൻ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവിനും അതിരില്ല. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയും അവസാനവാക്കാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, അതിന്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് അപകടവുമാണ്. പക്ഷേ, ഒന്നു പറയാം: മോദിയുഗം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുതന്നെ വിനാശകരമായ വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടി വരും.

(2014ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയെങ്കിൽ, ‘പുതിയ ഇന്ത്യ’ എന്തായിരിക്കും എന്നതിന്റെ നിർവചനമായിരുന്നു 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം. ‘2019: How Modi Won India’ എന്ന എന്റെ പുസ്തകം ആ കൗതുകകരമായ കഥയാണു പറയുന്നത്)

