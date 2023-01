ടിഡിപി റാലിയിൽ വീണ്ടും ദുരന്തം; 3 മരണം

ഹൈദരാബാദ് ∙ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരിൽ തെലുഗുദേശം പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പങ്കെടുത്ത പൊതുയോഗത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒട്ടേറെ പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. പൊങ്കൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യോഗത്തിനിടെ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് വൻ ജനക്കൂട്ടം യോഗത്തിനെത്തിയിരുന്നു.

ഇന്നലെ രണ്ടു മണിക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗം വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത്. തുറന്ന ജീപ്പിൽ നിന്ന് നായിഡു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ജനം തിരക്കുകൂട്ടി. ഒട്ടേറെ പേർ സമീപത്തുള്ള ഓടയിലേക്കു വീണത് അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെല്ലൂരിൽ നായിഡു പങ്കെടുത്ത റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 8 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

English Summary: Yet Another Stampede Tragedy in TDP Chief's Event in Andhra Pradesh