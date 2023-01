പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം സിനിമ തിയറ്ററിൽ തടയാം; കുടിവെള്ളം സൗജന്യമായി നൽകണം: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിനിമ തിയറ്ററുകളിലേക്കു പുറത്തുനിന്നു ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നതു വിലക്കാൻ ഉടമയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാം. സിനിമയ്ക്കെത്തുന്നവർക്കു കുടിക്കാൻ സൗജന്യമായി ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്.നരസിംഹ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

തിയറ്ററിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽനിന്നു പ്രേക്ഷകരെ തടയരുതെന്നു നിർദേശിച്ച ജമ്മു കശ്മീർ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവു ചോദ്യം ചെയ്തു കശ്മീരിലെ കെ.സി.തിയറ്റ‍‍ർ ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. സ്വകാര്യ സ്ഥലമെന്ന നിലയിൽ തിയറ്ററിലേക്ക് ആരെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നു തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഉടമകൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും മറ്റും സമാന വിലക്കുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി കെ.വി.വിശ്വനാഥൻ വാദിച്ചു.

സിനിമാവ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിധിയിലാണെന്ന കാര്യം കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ചട്ടമോ വ്യവസ്ഥയോ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം തീരുമാനം ഉടമയുടേതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി ജമ്മു കശ്മീർ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവു റദ്ദാക്കി.

