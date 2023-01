14 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടാമതും ഭീകരാക്രമണം; സ്ഫോടനത്തിൽ 2 ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗറിയിൽ 14 മണിക്കൂറിനിടെയുണ്ടായ 2 ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ 6 പേർ മരിക്കുകയും 15 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 4 പേരുടെ ജീവൻ കവർന്ന ഞായറാഴ്ചത്തെ ആക്രമണത്തിന്റെ നടുക്കം മാറുന്നതിനു മുൻപ് ഇന്നലെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ബന്ധുക്കളായ സാൻവി ശർമ (16), വിഹാൻ കുമാർ ശർമ (4) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ദാംഗ്രി ഗ്രാമത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 7 നുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ അച്ഛനും മകനുമുൾപ്പെടെ 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 9 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച മരിച്ച പ്രീതം ലാലിന്റെ വീടിനു സമീപം ഭീകരർ ബാഗിലൊളിപ്പിച്ചു വച്ച സ്ഫോടകവസ്തുവാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 9.30 ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. പ്രീതംലാലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലും സമീപത്തുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇവിടെ വരാനിരുന്ന ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു ബോംബ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണു സൂചന. കരസേന, സിആർപിഎഫ്, പൊലീസ് എന്നിവർ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഭീകരരെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) സ്ഥലത്തു പരിശോധന നടത്തി. ഒരേ ഭീകരർതന്നെയാണ് 2 സംഭവങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ എന്നാണു സൂചന. ഭീകരർ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു ഗ്രാമീണർ പറയുന്നത്.

ഒരു വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രജൗരിയിൽ കടകൾ അടച്ചു. മൃതദേഹങ്ങളുമായി ബന്ധുക്കൾ പ്രകടനം നടത്തി. വിഎച്ച്പി, ശിവസേന, ബജ്റങ് ദൾ എന്നിവയും പ്രതിഷേധിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീർ ഡിജിപി: ദിൽബാഗ് സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ ജോലിയും ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഗ്രാമ പ്രതിരോധ സമിതികൾക്ക് വീണ്ടും ആയുധം നൽകിയേക്കും

ഗ്രാമീണർക്കു തോക്കും പരിശീലനവും നൽകി ഭീകരരെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രതിരോധ സമിതികൾ (വില്ലേജ് ഡിഫൻസ് കമ്മറ്റി–വിഡിസി) വീണ്ടും സജീവമാക്കാൻ ആലോചന. 1990 കളുടെ മധ്യത്തിൽ ചെനാബ് താഴ്‌വരയിലാണ് ഇവ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കിയത്. പിൽക്കാലത്ത് ഇത്തരം സമിതികൾ ദുർബലമായി. 60 ശതമാനത്തിലേറെ പേരിൽനിന്നും ആയുധം തിരികെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമിതികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഗ്രാമീണരുടെ ആവശ്യം. ജമ്മു കശ്മീർ ഡിജിപി ഇത് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Second terrorist attack in Kashmir within 14 hours