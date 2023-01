ഇടിച്ചിട്ട കാർ 12 കിലോമീറ്റർ വലിച്ചിഴച്ചു; ഡൽഹിയിൽ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതുവത്സര രാവിൽ മദ്യലഹരിയിൽ യുവാക്കളുടെ കാർ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയെ ഇടിച്ചിട്ട് മരണത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചത് 12 കിലോമീറ്റർ. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന അമൻ വിഹാർ സ്വദേശി അഞ്ജലി സിങ് (20) ആണ് ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവേ ദാരുണമായി മരിച്ചത്.

പിടിയിലായ 5 പ്രതികളെയും 3 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. മറ്റൊരു ‘നിർഭയ’ എന്നുവരെ ആരോപണം ഉയർന്ന സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചെന്നും പീഡനാരോപണം പരിശോധിക്കുമെന്നും ഡൽഹി സ്പെഷൽ കമ്മിഷണർ സാഗർ പ്രീത് ഹൂഡ വിശദീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നിർദേശപ്രകാരം സ്പെഷൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ശാലിനി സിങ്ങിനെ അന്വേഷണച്ചുമതല ഏൽപിച്ചു.

വസ്ത്രമെല്ലാം കീറിപ്പറിഞ്ഞ നിലയിൽ അഞ്ജലിയുടെ മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഔട്ടർ ഡൽഹിയിൽ സുൽത്താൻപുരിലെ കാഞ്ചവാലയിലാണു കണ്ടെത്തിയത്. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ദീപക് ഖന്ന (26), ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമിത് ഖന്ന (25), കൃഷ്ണൻ (27), മിഥുൻ (26), മനോജ് മിത്തൽ (27) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. യുവതി കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയത് കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ മൊഴി. ഇവരിൽ മനോജ് മിത്തൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകനാണെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.

ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ജലി, അമ്മയും 3 സഹോദരിമാരും 2 സഹോദരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയമായിരുന്നു. പിതാവ് ഏതാനും വർഷം മുൻപു മരിച്ചു. കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിൽ യുവതിയെ കണ്ടെന്ന കൺട്രോൾ റൂം സന്ദേശം ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.24നാണ് പൊലീസിന് ആദ്യം ലഭിച്ചത്.

അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ 4.11നും സമാന സന്ദേശം ലഭിച്ചു. പിന്നാലെ കൃഷൻ വിഹാറിലെ ഷൈനി ബസാറിനടുത്തു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സ്കൂട്ടറും കണ്ടെത്തി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കാറിൽ യുവതിയുടെ രക്തം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നു പൊലീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പൊലീസിനെതിരെ എഎപി

പൊലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ആംആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ലഫ്. ഗവർണറുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടത്തി. കേസിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിനു വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നു പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ലഫ്.ഗവർണർ വി.കെ.സക്സേനയും നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Woman dragged from Delhi's Sultanpuri to Kanjhawala by car, naked body found