സഹയാത്രികയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ചയാൾക്ക് വിമാനയാത്രാ വിലക്ക്; പൊലീസിലും പരാതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ മദ്യലഹരിയിൽ സഹയാത്രികയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ചയാൾക്ക് എയർ ഇന്ത്യ 30 ദിവസത്തെ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലുണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു നടപടി. ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രികൻ മുന്നിലിരുന്ന 70 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്ത്രീ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡൽഹിയിലിറങ്ങിയ ശേഷവും ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് ഇവർ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എൻ.ചന്ദ്രശേഖരനു പരാതിയയച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ആഭ്യന്തര സമിതിക്കു രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസിലും പരാതി നൽകിയതായി എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിനെയും വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

