ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസ്: അന്തിമ വാദം പുതിയ ബെഞ്ചിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുജറാത്ത് കലാപകാലത്ത് ബിൽക്കീസ് ബാനുവിനെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ബന്ധുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിലെ 11 പ്രതികളെ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ വിട്ടയച്ചതിനെതിരായ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹർജികൾ അടുത്തമാസം പുതിയ ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കും. ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിൽനിന്നു പിന്മാറിയ ജസ്റ്റിസ് ബേള എം.ത്രിവേദി സമാനമായ മറ്റു ഹർജികളിൽനിന്നും പിന്മാറി.

തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര, സിപിഎമ്മിലെ സുഭാഷിണി അലി തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹർജിയാണ് ഇന്നലെ പരിഗണിച്ചത്. ഇവർ ഹർജി നൽകാനുള്ള കാരണം പരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ, ബിൽക്കീസിന്റെ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിൽനിന്നു ജസ്റ്റിസ് ബേള പിന്മാറിയത് ഹർജിക്കാർ ഓർമിപ്പിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഈ ഹർജികളിൽനിന്നും അവർ പിന്മാറിയത്.

