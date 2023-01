ആമസോൺ 18,000 പേരെ പിരിച്ചുവിടും

ന്യൂഡൽ‍ഹി ∙ ഇ–കൊമേഴ്സ് ഭീമനായ ആമസോൺ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പിരിച്ചുവിടൽ സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് 18 മുതൽ നൽകിത്തുടങ്ങും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രധാനമായും പിരിച്ചു വിടലെന്നാണ് സൂചന.

18,000 ൽ അധികം പേരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡി ജസി സൂചന നൽകി. ചെലവുചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായാണ് നീക്കം. 16 ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരാണ് ആമസോണിലുള്ളത്. യുഎസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുള്ള കമ്പനികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ആമസോണിനാണ്. വാൾമാർട്ടാണ് ഒന്നാമത്.

English Summary: Amazon to cut more than 18000 jobs