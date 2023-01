ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് രാമക്ഷേത്രം; സൂചന നൽകി അമിത് ഷാ

അഗർത്തല ∙ അടുത്തവർഷം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം പൂർത്തിയാകും. ത്രിപുരയിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ആണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് രാമക്ഷേത്രം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് സാബ്റൂമിൽ യോഗത്തിൽ ഷാ പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യപ്രചാരണ ആയുധം രാമക്ഷേത്രം ആയിരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഷാ നൽകിയത്. 1990 മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയാണ് പാർട്ടി ശക്തിയാർജിച്ചത്.

‘രാഹുൽ ബാബ, സാബ്റൂമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് പൂർത്തിയാകുന്നത്’ – രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര നടത്തുന്ന രാഹുലിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രാംമന്ദി‍ർ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ചമ്പത്ത് റായും മുഖ്യപൂജാരി ആചാര്യ സത്യേന്ദ്രദാസും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രസ്താവന നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ വർഷം ആദ്യം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമിത്ഷാ ത്രിപുരയിലെത്തിയത്. കോൺഗ്രസും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും രാമക്ഷേത്രം വിഷയത്തെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വച്ചെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ തറക്കല്ലിടാൻ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രഥയാത്രയും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

English Summary: Ram Temple will be ready on Jan 1: Amit Shah