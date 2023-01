അച്ഛന്റെ ഓഫിസ് കണ്ടു, കൗതുകപൂർവം ചീഫിന്റെ ദത്തുപുത്രിമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് മക്കളായ മഹിക്കും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമൊപ്പം ഇന്നലെ കോടതിയിലെത്തി. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഇരുവരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ദത്തുപുത്രിമാരാണ്. അച്ഛന്റെ ജോലിസ്ഥലം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മക്കളെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. കോടതിയുടെ ഇടനാഴിയിലൂടനീളം അദ്ദേഹം തന്നെ അവർക്കൊപ്പം പോയി എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി. ഓരോ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.

രാവിലെ പത്തോടെയാണു മഹിയും പ്രിയങ്കയും എത്തിയത്. ആദ്യം സന്ദർശക ഗാലറിയിലേക്കാണു കൊണ്ടുപോയത്. അഭിഭാഷകർ വാദിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെനിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ചേംബർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാം കോടതി മുറിയിൽ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ‘നോക്കു, അവിടെയാണ് ഞാനിരിക്കുക’. കൗതുകത്തോടെ എല്ലാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയാണു മഹിയും പ്രിയങ്കയും മടങ്ങിയത്.

