79% ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും ഉയർന്ന ജാതിയിൽനിന്ന്: കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരിൽ 79% പേരും ഉയർന്ന ജാതിയിൽ നിന്നുള്ളവരെന്നു കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി. പാർലമെന്റിന്റെ നിയമ മന്ത്രാലയ സ്ഥിരം സമിതിക്കു മുന്നിൽ നടത്തിയ അവതരണത്തിലാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ സാമൂഹിക സമത്വം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം മന്ത്രാലയം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഡ്ജി നിയമനത്തിലെ കൊളീജിയം രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുകയും നിയമന നടപടി വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണിത്.

2018-22 ലെ കണക്കു പ്രകാരം, രാജ്യത്തെ 25 ഹൈക്കോടതികളിലേക്കു നിയമിക്കപ്പെട്ട 79% (424 പേർ) ഉയർന്ന ജാതിയിൽപെട്ടവരാണ്. 2018 നു ശേഷം 537 ജഡ്ജിമാരെയാണ് നിയമിച്ചത്. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 35% വരുന്ന മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരിൽ (ഒബിസി) നിന്നുള്ളത് ഇതിൽ 11% മാത്രം (57 ജഡ്ജിമാർ). എസ്ടി: 1.3%, എസ്‍സി: 2.8% എന്നിങ്ങനെയാണു പ്രാതിനിധ്യം.

ജഡ്ജി നിയമനത്തിൽ സംവരണം ഇല്ലെങ്കിലും സാമൂഹിക വൈവിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത് കോടതി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ, 5 വർഷമായി ഇതുറപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണു കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള നിരീക്ഷണം. സാമൂഹിക പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കോടതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

