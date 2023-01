ത്രിപുരയിൽ സഖ്യമാകാൻ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ത്രിപുര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസുമായി സീറ്റ് ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി. സീറ്റ് ധാരണയ്ക്ക് പാർ‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അനുമതി നൽകിയാലുടനെ രണ്ടു പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികളുള്ള സമിതി രൂപീകരിക്കും.

മൊത്തം 60 സീറ്റാണ് ത്രിപുര നിയമസഭയിലുള്ളത്. 2018 ൽ ബിജെപിക്ക് 35 സീറ്റും സിപിഎമ്മിന് 16 സീറ്റും ലഭിച്ചു. 59 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് 58 സീറ്റിലും കെട്ടിവച്ച പണം നഷ്ടമായി. ബിജെപി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളിൽ ഭിന്നിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് സീറ്റ് ധാരണയ്ക്ക് സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. പ്രദ്യോത് മാണിക്യ ദേബർമന്റെ തിപ്ര മൊത പാർട്ടിയും ബിജെപി വിരുദ്ധപക്ഷത്തുണ്ട്.

ദുർബലരാണെങ്കിലും 20 സീറ്റെങ്കിലും തങ്ങൾക്കു വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം താൽപര്യപ്പെടുന്നത്. 30 വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഘടകവും. കൂടുതൽ സീറ്റ് വാങ്ങുകയെന്ന ബിഹാർ രീതി ആവർത്തിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സിപിഎം നേതാക്കളുടെ വിമർശനം.

ദേബർമന്റെ പാർട്ടിക്ക് 20 സീറ്റിലെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ട്. 50–55 സീറ്റിലെങ്കിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് ദേബർമൻ സൂചിപ്പിച്ചത് വിലപേശലിനാണെന്ന് സിപിഎം, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നു.

സിപിഎമ്മുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആരുമായും ചങ്ങാത്തമുണ്ടാവില്ലെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ 24 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച തൃണമൂലിന് 0.30% വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്.

