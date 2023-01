നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തകർത്തു; ജമ്മുവിൽ 2 ഭീകരരെ വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു–കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണരേഖയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച 2 പാക്ക് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു. വൻതോതിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ബാലാക്കോട്ട് സെക്ടറിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.45 നായിരുന്നു സംഭവം. ഇതെത്തുടർന്ന് കൂടുതൽ ഭീകരർക്കുവേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ മേഖലയിൽ ശക്തമാക്കി.



കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രജൗറി ജില്ലയിലെ ദാംഗ്രിയിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ ഇരട്ട ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഒരാൾകൂടി മരിച്ചു. നേരത്തേ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദീപക് കുമാറിന്റെ ഇളയസഹോദരൻ പ്രിൻസ് ശർമ (19) ആണു മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 7 ആയി. സംഭവം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ ശർമയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കില്ലെന്നു ഗ്രാമമുഖ്യൻ ധീരജ് ശർമ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദാംഗ്രി ഗ്രാമത്തിൽ ഈ മാസം 1,2 തീയതികളിലാണു ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്.

ഇതിനിടെ, ഇന്ത്യ–പാക്ക് അതിർത്തിയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനു ഭീകരർ തുരങ്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബിഎസ്എഫ് ഇതാദ്യമായി റഡാർ ഘടിപ്പിച്ച ഡ്രോണുകൾ പരീക്ഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടെ ബിഎസ്എഫ് 5 തുരങ്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച പുതിയ റ‍ഡാർ ശക്തമായ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിക്കടിയിലെ തുരങ്കങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും.

