തമിഴ്നാട് സഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപനപ്പോര്; മുഖ്യമന്ത്രി തിരുത്തി, ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോയി

ചെന്നൈ ∙ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പോരിനു പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽനിന്നു ഗവർണർ ആർ.എൻ.രവി ഇറങ്ങിപ്പോയി. സർക്കാർ തയാറാക്കിനൽകിയ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഗവർണർ വായിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ദേശീയഗാനത്തിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് സഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. തമിഴ്നാടിന്റെ പേര് ‘തമിഴകം’ എന്നാക്കണമെന്നു ഗവർണർ നേരത്തേ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസ്, വിസികെ, ഇടതു പാർട്ടികൾ, മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്നിവയുടെ അംഗങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചശേഷം ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തി. തമിഴിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന ഗവർണറുടെ ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം 50 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു.

പ്രസംഗത്തിലെ 65–ാം ഖണ്ഡിക വായിച്ചില്ല. ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ– ‘സാമൂഹികനീതി, ആത്മാഭിമാനം, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, മതനിരപേക്ഷത, സഹാനുഭൂതി തുടങ്ങിയവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇൗ സർക്കാർ. തന്തൈ പെരിയാർ, അംബേദ്കർ, പെരുന്തലൈവർ കാമരാജർ, പേരറിഞ്ജർ അണ്ണാ, മുത്തമിഴ് അരിജ്ഞർ കലൈഞ്ജർ തുടങ്ങിയ മഹാരഥരുടെ തത്വങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പിൻപറ്റിയാണ് ഈ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രാവിഡ മാതൃകാ ഭരണം നൽകുന്നത്’.

മറ്റൊരിടത്ത് ‘തമിഴ്നാട് സമാധാനത്തിന്റെ സങ്കേതമായി തുടരുകയും ഏറെ വിദേശനിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയും എല്ലാ മേഖലകളിലും മുൻനിരക്കാരായി മാറുകയും ചെയ്തു’ എന്നതും വായിച്ചില്ല. ‘തമിഴ്നാട്’ എന്ന വാക്ക് ഒരുതവണ പരാമർശിച്ച ഗവർണർ, തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ‘ഈ സംസ്ഥാനം’ എന്നാണു പറഞ്ഞത്.

പിന്നാലെ, സ്പീക്കർ എ.അപ്പാവു പ്രസംഗത്തിന്റെ തമിഴ് പരിഭാഷ പൂർണമായി വായിച്ചു. ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ ഇടപെടൽ. പൂർണമായ പ്രസംഗം തന്നെ സഭാ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന പ്രമേയം ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചു. ‘ഗവർണർ തമിഴ്നാട് വിടുക’എന്ന മുദ്രാവാക്യവും ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നുയർന്നു. ഇതോടെ, നടപടികൾ അവസാനിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം സഭ പാസാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗവർണർ സ്ഥാനമേറ്റ 2021 മുതൽ സർക്കാരുമായി ഉരസൽ പതിവാണെങ്കിലും സഭയിൽ പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആദ്യമായാണ്. ഗവർണറെ സഭയിലിരുത്തി പ്രമേയം പാസാക്കിയതു ശരിയായില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എടപ്പാടി പളനിസാമിയും ഡിഎംകെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഗവർണറെ അടിച്ചേൽപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നു ബിജെപിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Tamil Nadu Governor Walks Out Amid Row With MK Stalin Over His Speech