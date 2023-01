വിലക്കയറ്റം വരുതിയിൽ; പലിശ കുറയുമോ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിലക്കയറ്റത്തോത് ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി: ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക (സിപിഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 2022 ഡിസംബറിലെ നാണ്യപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 5.72%. നവംബറിൽ ഇത് 5.88 ശതമാനമായിരുന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് നിജപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന 6% എന്ന പരിധിക്കു മുകളിൽ ഏറെനാളായി തുടർന്നിരുന്ന നാണ്യപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് നവംബറിലാണ് ആശ്വാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങിയത്.

വിലക്കയറ്റം വരുതിയിലാക്കാൻ തുടർച്ചയായി പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുകയായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക്. നിരക്ക് കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലിശയിലും കാര്യമായ ഇളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുഖ്യമായും ഭക്ഷ്യവിലയിലുണ്ടായ കുറവാണ് നാണ്യപ്പെരുപ്പം കുറയാൻ കാരണം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം ഡിസംബറിൽ 4.19 ശതമാനത്തിലേക്കു കുറഞ്ഞു. നവംബറിൽ ഇത് 4.67 ശതമാനമായിരുന്നു.

7.1% വളർച്ച നേടി വ്യവസായ ഉൽപാദനം

2022 നവംബറിൽ രാജ്യത്തെ വ്യവസായ ഉൽപാദനം മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിനെക്കാൾ 7.1 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. അഞ്ചു മാസത്തിനിടയിലെ ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഒക്ടോബറിൽ 4.2 ശതമാനം ഇടിവു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നവംബറിൽ ഉൽപാദന മേഖലയിലെ വളർച്ച 6.1 ശതമാനമാണ്. ഖനന മേഖല 9.7 ശതമാനം വളർന്നു. ഊർജോൽപാദന രംഗത്തെ വളർച്ച 12.7 ശതമാനം.

English Summary: Inflation falls again in december; hits lowest in one year