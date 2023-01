100 സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ച മന്ത്രവാദിക്ക് 14 വർഷം തടവുശിക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഹരിമരുന്നു നൽകി മയക്കി നൂറിലേറെ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്ത മന്ത്രവാദി അമർവീറിന് (ജിലേബി ബാബ–63) 14 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ ഫത്തേഹാബാദിലുള്ള അതിവേഗ കോടതിയുടേതാണു വിധി.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ 2 തവണ പീഡിപ്പിച്ചതിനു പോക്സോ നിയമപ്രകാരം 14 വർഷവും മറ്റു 2 പീഡനക്കേസുകളിൽ 7 വർഷം വീതവും മറ്റൊരു കേസിൽ 5 വർഷവുമാണ് അഡീഷനൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി ബൽവന്ത് സിങ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. എന്നാൽ, ശിക്ഷ ഒരുമിച്ചനുഭവിച്ചാൽ മതി. ഇതേസമയം, ആയുധം കൈവശം വച്ച കേസിൽ ഇയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.

2018 ൽ ഫത്തേഹാബാദിലെ തൊഹാന ടൗണിൽ നിന്നു പൊലീസ് അമർവീറിനെ (അമർപുരി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് 120 ലൈംഗിക വിഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. മന്ത്രവാദിയായി പേരെടുത്തിരുന്ന ഇയാൾ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനെത്തിയ സ്ത്രീകളെയാണ് ലഹരിമരുന്നു നൽകി വശപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ 6 പേർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴിനൽകി.

English Summary: Jalebi Baba who raped more than 100 women, jailed for 14 years