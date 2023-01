മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ വികസനം: ആഗോള രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ഭരണം പൊളിച്ചെഴുതണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വികസനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കാൻ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ഭരണ നിർവഹണം പൊളിച്ചെഴുതണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന പ്രഥമ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യാന്തര വെർച്വൽ സമ്മേളനത്തിൽ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ജി20 സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും മുൻഗണനകളും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതിനായാണ് ശബ്ദത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ഐക്യമെന്ന സന്ദേശവുമായി ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബംഗ്ലദേശ്, കംബോഡിയ, ഗയാന, മൊസാംബിക്, മംഗോളിയ, പാപുവ ന്യൂഗിനി, സെനഗൽ, തായ്‌ലൻഡ്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, വിയറ്റ്‌നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ഊർജോപയോഗവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമടക്കം വിവിധ സെഷനുകളുള്ള സമ്മേളനം ഇന്നു സമാപിക്കും. ഇന്ന് സമാപന സമ്മേളനത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കും. വിവിധ സെഷനുകളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, വിദേശ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: Prime Minister about development in third world countries