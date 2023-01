മൊബൈൽ പോലും ഇല്ല; ലാളിത്യത്തിന്റെ കൊച്ചു ഫ്ലാറ്റിൽ ടാറ്റ സഹോദരൻ

മുംബൈ ∙ പ്രമുഖ വ്യവസായി രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ ജീവിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ കൊച്ചു ഫ്ലാറ്റിൽ. സ്വന്തമായി മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ജിമ്മി ടാറ്റ(82)യുടെ ലളിത ജീവിതം പലർക്കും അദ്ഭുതമാണ്. ബിസിനസിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ലെങ്കിലും ടാറ്റ സൺസ്, ടിസിഎസ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ടാറ്റ കെമിക്കൽസ്, ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽസ്, ടാറ്റ പവർ എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി ഉടമയാണ്. ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ കൊളാബയിൽ രണ്ടു മുറിയും അടുക്കളയുമടങ്ങുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ജിമ്മി വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളു. സന്ദർശകരെയും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാറില്ല.

ഈയിടെ രത്തൻ ടാറ്റ, ജിമ്മിക്കൊപ്പമുള്ള 1945 ലെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സഹോദരനൊത്തുള്ള ബാല്യകാലം സന്തോഷകരമായിരുന്നെന്നും കുറിച്ചു. മികച്ച സ്ക്വാഷ് കളിക്കാരനായിരുന്നു ജിമ്മിയെന്നും തന്നെ എപ്പോഴും തോൽപിക്കുമായിരുന്നെന്നും പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ആർപിജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഹർഷ് ഗോയങ്ക മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Jimmy Tata brother of ratan tata lives a simple life; does not even use a mobile phone