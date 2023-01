സഹയാത്രികയുടെ േദഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതി; യാത്രക്കാരി സ്വയം മൂത്രമൊഴിച്ചതെന്ന് വാദം

ന്യൂഡൽഹി ∙ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികയുടെ േദഹത്തു മൂത്രമൊഴിച്ചെന്ന ആരോപണം കേസിലെ പ്രതി ശങ്കർ മിശ്ര നിഷേധിച്ചു. മൂത്രാശയ രോഗമുള്ള യാത്രക്കാരി സ്വയം മൂത്രമൊഴിച്ചതാണെന്നും തനിക്കു സമീപിക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഇരിപ്പിടമെന്നും പ്രതി കോടതിയിൽ വാദമുന്നയിച്ചു.

കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കീഴ്ക്കോടതി നിരസിച്ചതിനെതിരായ ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ഹർജി അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കവെയാണു പ്രതിഭാഗം ഈ വാദമുന്നയിച്ചത്. പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയ ജഡ്ജി, പുതിയ ഹർജി കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നൽകാൻ നിർദേശിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നവംബർ 26ന് ന്യൂയോർക്ക് – ഡൽഹി യാത്രയ്ക്കിടെയാണു സംഭവം. ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്രികനായ ശങ്കർ മുതിർന്ന വനിതയുടെ ദേഹത്തു മൂത്രമൊഴിച്ചെന്നാണു പരാതി. ബഹുരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ശങ്കറിന് സംഭവത്തെത്തുടർന്നു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു.

English Summary: "Woman Peed On Her Own Seat," Arrested Man Tells Delhi Court