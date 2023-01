വീട്ടമ്മമാർക്ക് പ്രതിമാസം 2000 രൂപ; കർണാടകയിൽ പ്രിയങ്കയുടെ വാഗ്ദാനം

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വീട്ടമ്മമാർക്കു പ്രതിമാസം 2000 രൂപ വീതം സഹായം നൽകുമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രതിവർഷം 24,000 രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ടു നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ കൺവൻഷനിൽ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഗൃഹലക്ഷ്മി പദ്ധതി’ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 1.5 കോടി വീട്ടമ്മമാർക്കു ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നും പാചകവാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലവർധന നേരിടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

എല്ലാ വീടുകൾക്കും പ്രതിമാസം 200 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതിയും കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കും. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ 40% കമ്മിഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന അഴിമതി ഭരണമാണ് ബസവരാജ് ബൊമ്മെ സർക്കാരിന്റേതെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

