ജോഡോ യാത്ര നാളെ കശ്മീരിൽ; കാറിലേക്കു മാറണമെന്ന് നിർദേശം

ശ്രീനഗർ ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര നാളെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ പ്രവേശിക്കാനിരിക്കെ, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻ നിർത്തി ചില മേഖലകളിൽ കാർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. നാളെ ലഖൻപുർ വഴിയാണ് യാത്ര ജമ്മുവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അന്ന് അവിടെ താമസിച്ചശേഷം അടുത്ത ദിവസം കഠ്​വയിലെ ഹാതിൽ മോറിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കും. 25ന് ബനിഹാളിൽ ദേശീയപതാകയുയർത്തും.

27ന് അനന്ത്നാഗ് വഴി കശ്മീരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഈ മാസം 30ന് യാത്ര ശ്രീനഗറിൽ സമാപിക്കും. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 7ന് കന്യാകുമാരിയിൽ ആണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയുടെ രാത്രി താമസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സുരക്ഷാ വിഭാഗം വിശദമായ പദ്ധതികളാണ് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീനഗറിൽ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപുരിൽ രാഹുലിനെ ഒരാൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പരിഭ്രാന്തിയുളവാക്കി. രാഹുലിന് സമീപത്തേക്ക് വന്നയാളെ പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അമരിന്ദർ സിങ് രാജ വാറിങ് തടയുകയും തള്ളിമാറ്റുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിയെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചതെന്നും സുരക്ഷാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഐജി ജി.എസ്.ധില്ലൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: On Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Kashmir, warning from agencies