സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം: സർക്കാർ പ്രതിനിധി വേണമെന്നു കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും കൊളീജിയങ്ങളിൽ യഥാക്രമം കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു കത്തയച്ചു. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രവും സുപ്രീം കോടതിയും തമ്മിൽ ഭിന്നത നിലനിൽക്കെയാണു നിയമനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാർ വീണ്ടും തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്നത്.

കൊളീജിയം തീരുമാനിക്കുന്ന പേരുകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയെന്ന നിലവിലെ രീതിയിൽ മാറ്റം പാടില്ലെന്ന നിലപാടാണു മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർക്കുള്ളത്. എന്നാൽ, നിയമനത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ പ്രതിനിധി അനിവാര്യമാണെന്നു നിയമമന്ത്രി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊളീജിയം രീതിയിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻകർ, ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള എന്നിവരും വിമർശിച്ചിരുന്നു.

ഒരുഘട്ടത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയ ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ നിയമന കമ്മിഷൻ എന്ന ആശയം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണു സർക്കാരിന്റേതെന്നു വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട്. കൊളീജിയം സംവിധാനത്തിനു പകരമായാണ് 2015 ഏപ്രിലിൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ നിയമന കമ്മിഷൻ ആക്ടും 99–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയത്. 2015 ഒക്ടോബറിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇവ റദ്ദാക്കി.

