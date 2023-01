ചെറുപ്പക്കാരെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഒപ്പംനിർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ 18നും 25നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾക്കു ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ നിർദേശം. ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചെറുപ്രായക്കാരായിരുന്ന ഇവരെ പാർട്ടിയുടെ സദ്ഭരണവും മുൻസർക്കാരുകളുടെ ദുർഭരണവും പറഞ്ഞുപഠിപ്പിക്കണമെന്നു നിർവാഹക സമിതിയുടെ സമാപന യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നിർദേശിച്ചു.

അകന്നുനിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാനായി ‘ബിജപി ജോഡോ അഭിയാൻ’ ആരംഭിക്കും. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളടക്കമുള്ളവരെ ബിജെപിയുടെ കർമപദ്ധതിയിൽ അണിചേർക്കാൻ മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാനൂറിലേറെ സീറ്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 100–ാം വാർഷികം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നതിലപ്പുറം സമൂഹത്തിന്റെ ചാലകശക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ബിജെപി മാറണമെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ ആഹ്വാനം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാർട്ടി സജീവമാകണം. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും ഭാഷാഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും മുഖ്യധാരയിലേക്കു ചേർത്തുനിർത്തണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞതായി മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വമുള്ളവരുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിളിച്ചു ചേർക്കാനും തീരുമാനമുണ്ടായി.

ദുർബലമായ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നു ഫ‍ഡ്നാവിസ് അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക–സാമൂഹിക പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. മോദി ഭരണം സമാനതകളില്ലാത്ത മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയതായി പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചു പ്രസംഗിച്ച വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ദോഷമെന്ന് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും ജനക്ഷേമനടപടികള‍ിൽനിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനെതിരെ ബിജെപി നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിമർശനം. സമീപകാലത്ത് ‘പഠാൻ’ സിനിമയ്ക്കെതിരെയുണ്ടായ ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പരാമർശം. ‘‘നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ നമുക്കിടയിലെ ചിലർ അനാവശ്യമായി സിനിമകളെപ്പറ്റിയും മറ്റും വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു. പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് ആ വിവാദമായിരിക്കും’’– മോദി പറഞ്ഞു.

