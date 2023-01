വിദൂര വോട്ടിങ് യന്ത്രം: പ്രതീക്ഷ വിടാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദൂര വോട്ടിങ് യന്ത്രം വൈകാതെ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ യന്ത്രത്തിന്റെ അവതരണത്തെ എതിർത്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ ക്രിയാത്മകമായിരുന്നെന്നു രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. യുവ വോട്ടർമാർ, നഗരവോട്ടർമാർ എന്നിവർക്കു പുറമേ വലിയൊരു വിഭാഗം അതിഥിത്തൊഴിലാളികളും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിദൂര വോട്ടിങ് നടപ്പാക്കുന്നതിനു പ്രായോഗിക തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾത്തന്നെ അതിനോടു യോജിക്കുന്നവർ ഏറെയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നു കോടതികൾ വരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് രാജീവ് കുമാർ മറുപടി നൽകി. ജമ്മു കശ്മീരിൽ മണ്ഡല വിഭജനം പൂർത്തീകരിച്ചു. അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താൻ കമ്മിഷൻ തയാറാണെന്നും പറഞ്ഞു.

English Summary: Election commission of India still confident of implementing Remote voting machine