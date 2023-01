വിമാനവാതിൽ തുറന്നത് ബിജെപി എംപി; മാപ്പും പറഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിന്റെ വാതിൽ അബദ്ധത്തിൽ തുറന്ന സംഭവം ബിജെപി എംപി തേജസ്വി സൂര്യ സ്വയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ തേജസ്വി സൂര്യ മാപ്പു പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഡിസംബർ 10നു നടന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഡിജിസിഎ വാതിൽ തുറന്ന യാത്രക്കാരൻ ആരാണെന്ന വിവരം മറച്ചുവച്ചതിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിക്കുള്ള വിമാനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം യാത്ര വൈകി.

English Summary: Emergency Door Opened 'by Mistake', Says Aviation Minister Scindia on IndiGo Plane Row