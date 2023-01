ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം: ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ അന്വേഷിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിനും ചില കോച്ചുമാർക്കുമെതിരെ മുൻനിര താരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ലൈംഗികാരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ (ഐഒഎ) 7 അംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. ബോക്സിങ് താരം മേരി കോം, ബാഡ്മിന്റൻ താരം അളകനന്ദ അശോക്, ഗുസ്തിതാരം യോഗേശ്വർ ദത്ത്, അമ്പെയ്ത്തു താരം ഡോള ബാനർജി, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സഹദേവ് യാദവ് എന്നിവരും 2 അഭിഭാഷകരും അന്വേഷണ സമിതിയിലുണ്ട്.

അന്വേഷണത്തിനു സമിതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിഷേധക്കാർ ഐഒഎ അധ്യക്ഷ പി.ടി.ഉഷയ്ക്കു കത്തെഴുതിയതിനു പിന്നാലെ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. പരാതി ഉന്നയിച്ചവരെയും ആരോപണവിധേയരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടുമെന്നാണ് വിവരം.

എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സൂനാമിയുണ്ടാകും: ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിങ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ എന്തെങ്കിലും താൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂനാമിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ് പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതികൾക്കെതിരെ ഷഹീൻബാഗിൽ നടന്നതിനു തുല്യമായ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്. ആരുടെയെങ്കിലും ഔദാര്യത്തിലല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെത്തിയ പ്രതിനിധിയാണു ഞാൻ. രാജിവയ്ക്കുമോയെന്ന ചോദ്യം തന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല. വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല – ബ്രിജ് പറഞ്ഞു. ലൈംഗികാരോപണത്തിൽപെട്ട ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ഇന്നലെ ഔദ്യോഗികമായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. പകരം, സ്വന്തം ജില്ലയായ ഗോണ്ടയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വളഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതികരണം.

