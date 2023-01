ഇന്റർനെറ്റിലെ വാർത്തയ്ക്ക് പ്രതിഫലം: നിയമം വരുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പത്രങ്ങളുടെയും ചാനലുകളുടെയും വാ‍ർത്താ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ ന്യായമായ വിഹിതം ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നൽകണമെന്നു കേന്ദ്ര ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. 2000 ലെ ഐടി നിയമത്തിനു പകരം സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ നിയമത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 2 വർഷം മുൻപു കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ മാതൃകയാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിലും നിയമം വരുന്നത്. വാർത്താ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ഗൂഗിൾ, ഫെയ്സ്ബുക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതു തയാറാക്കിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കു പണം നൽകണമെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നിയമം.

ഇന്ത്യയിലെ വാർത്താ പ്രസാധക കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഡിഎൻപിഎ) സംഘടിപ്പിച്ച കോൺക്ലേവിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി. ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ ഉള്ളടക്കം തയാറാക്കുന്ന മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും ഇതിൽ വലിയ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതു പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്ക രൂപീകരണത്തിലും അതിൽ നിന്നു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും തുടക്കം മുതൽ അസമത്വമുണ്ട്. ചെറിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇതു ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി അപൂർവ ചന്ദ്രയും പിന്തുണച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിലനിൽപിനും അച്ചടി, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും ഇതു പ്രധാനമാണെന്ന് അപൂർവ ചന്ദ്ര പറ‍ഞ്ഞു. മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഇതിനോടു ചേർത്തു കാണണം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇവർക്കു ന്യായമായ പ്രതിഫലം കിട്ടണം. ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമം പാസാക്കിയതും അവിടങ്ങളിലെ കോംപറ്റീഷൻ കമ്മിഷന്റെ ഇടപെടലുകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ സൊസൈറ്റി (ഐഎൻഎസ്) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളും നേരത്തെ മുതലേ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Indian news publishers need to be paid for content: Rajeev Chandrasekhar