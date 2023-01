ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ: നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളുടെ സമയം കൈവന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ സേനകളിലും വിവിധ ഏജൻസികളിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധ്യതകളുടെ സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാർഷിക എൻസിസി റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദി.



എൻസിസിയുടെ 75–ാം വാർഷികത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി പ്രത്യേക ദിനാചരണ കവറും 75 രൂപ മൂല്യമുള്ള നാണയവും പ്രകാശനം ചെയ്തു.

English Summary: Youth will have new opportunity; PM Modi