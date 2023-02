വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്ര തലസ്ഥാനം; കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം അമരാവതിയിൽ നിന്ന് വിശാഖപട്ടണത്തേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. മാർച്ച് 3, 4 തീയതികളിൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന ആഗോള നിക്ഷേപക സംഗമത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന യോഗത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. വരും മാസങ്ങളിൽ തലസ്ഥാനവും തന്റെ ഓഫിസും അവിടേയ്ക്ക് മാറ്റുമെന്നും ഭാവി തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വരണമെന്നും നിക്ഷേപകരോട് ജഗൻ പറഞ്ഞു. തലസ്ഥാനം അമരാവതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ജ‌ഗന്റെ പരാമർശം.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവാണ് 2015 ൽ കൃഷ്ണ നദീ തീരത്തെ അമരാവതി തലസ്ഥാനമായി വികസിപ്പിക്കാൻ 33,000 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ 2019 ൽ ജഗൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയശേഷം 3 സ്ഥലങ്ങളിലായി തലസ്ഥാനം വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വിശാഖപട്ടണത്ത് ഭരണകേന്ദ്രം, അമരാവതിയിൽ നിയമസഭ, കർണൂലിൽ ഹൈക്കോടതി എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച് നിയമനിർമാണം നടത്തി. എന്നാൽ, കൂടുതൽ സമഗ്രമായ നിയമം കൊണ്ടുവരാനായി ഈ വിജ്ഞാപനം 2020 ൽ റദ്ദു ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അമരാവതിയിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി തലസ്ഥാനമാക്കി വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി അതു മാറ്റാനോ വിഭജിക്കാനോ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് വിധിച്ചു. ഇതിനെതിരെയാണ് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

