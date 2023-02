യുഎസ് സന്ദർശിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ബൈഡന്റെ ക്ഷണം

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് സന്ദർശിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ക്ഷണിച്ചു. ജൂണിലോ ജൂലൈയിലോ മോദി യുഎസ് സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കൃത്യം തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച തുടങ്ങി. യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മോദി വൈറ്റ്ഹൗസിലെ അത്താഴ വിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കും.

ജി 20 അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ വർഷം മോദിക്ക് നിരവധി പരിപാടികളുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ ജി 20 ഉച്ചകോടി നടക്കും. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രത്തലവൻമാർ അതിൽ പങ്കെടുക്കും.

പ്രതിരോധ, സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ സഹകരണം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും യുഎസ് സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജെയ്ക് സള്ളിവനും ചൊവ്വാഴ്ച വാഷിങ്ടനിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു.

