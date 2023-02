ട്വിറ്റർ ബ്ലൂ ടിക്കിന് മാസം 900 രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ട്വിറ്ററിൽ ബ്ലൂ ടിക് കിട്ടാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ നൽകേണ്ടത് മാസം 900 രൂപ. ട്വിറ്ററിന്റെ മൊബൈൽ ആപ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ തുക. വെബ് വഴി ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ 650 രൂപ നൽകിയാൽ മതി. വെബ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി 6800 രൂപയുടെ വാർഷിക പാക്കേജുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ബ്ലൂ ടിക്കിന് പണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉടമ ഇലോൺ മസ്ക് തീരുമാനിച്ചത്.



English Summary: Twitter Blue to cost up to Rs 900 per month in India