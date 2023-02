നിക്ഷേപകർക്ക് എന്തു പരിരക്ഷ?: അദാനി ഓഹരിത്തകർച്ചയിൽ സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ കോടികളുടെ നഷ്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. നിക്ഷേപകർക്കു പരിരക്ഷ നൽകാനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഓഹരി വിപണി നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ ‘സെബി’യുടെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും അഭിപ്രായം കോടതി തേടി.



ഏകദേശം 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണു ഹർജികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകില്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു സെബിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോടു കോടതി ചോദിച്ചു. രാജ്യാന്തര രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതയും ആരാഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സെബി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ മറുപടി നൽകും.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ യുഎസ് ധനകാര്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഹിൻഡൻബർഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികളാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. ഷോർട് സെല്ലിങ് വഴി ഓഹരി മൂല്യം ഇടിയുന്നുവെന്നും ഇതു ചെറിയ തോതിൽ നടന്നാൽ സാരമില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ, വൻതോതിലായാൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു കോടികളുടേതായിരിക്കും നഷ്ടം. സമ്പന്നർ മാത്രമല്ല, വലിയൊരു വിഭാഗം ഇടത്തരക്കാരും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോടതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓഹരി വിപണിയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അതിനാൽ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും നിക്ഷേപകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പല ക്രമീകരണങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു. ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയേഡ് ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് അഭിഭാഷകനായ വിശാൽ തിവാരിയുടെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ഷോർട് സെല്ലിങ് നടത്തുന്ന ഹിൻഡൻബർഗ് റിസർച്ചിന്റെ മേധാവി നഥാൻ ആൻഡേഴ്സണെതിരെ നിയമനടപടി വേണമെന്നായിരുന്നു അഭിഭാഷകനായ എം.എൽ.ശർമയുടെ ആവശ്യം.

ഉദ്ദേശ്യം സെൻസർഷിപ്പോ ?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘പൂർണ സെൻസർഷിപ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണോ ആവശ്യം’ – ബിബിസിയുടെ പ്രവർത്തനം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടു സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരായ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹിന്ദുസേന അധ്യക്ഷൻ വിഷ്ണു ഗുപ്തയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്നു ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ‘തെറ്റിദ്ധാരണയിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഹർജിയാണിത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഇനിയും സമയം പാഴാക്കാനാകില്ല’– കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബിബിസിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എൻഐഎ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

