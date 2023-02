ദാവൂദി ബോറ കാലത്തിന്റെ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട സമൂഹം: മോദി

മുംബൈ ∙ നഗരത്തിലെ പ്രബല മുസ്‌ലിം സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗത്തിന്റെ അറബിക് അക്കാദമിയും വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാലത്തിന്റെ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ദാവൂദി ബോറ സമൂഹം തങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ആത്മീയ നേതാവ് സയ്യിദ്ന മുഫദ്ദൽ സൈഫുദ്ദീനുമായി കൈകോർത്തു വേദിയിലേക്കു നടന്ന മോദി, കുടുംബാംഗമെന്ന നിലയിലാണ് താൻ ചടങ്ങിനെത്തിയതെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു. ‘ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി’ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത സംഘാടകരോട്, കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായ തന്നെ പദവികൾകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് സയ്യിദ്നയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഏതാനും പേർക്കു മാത്രമേ അറിയൂ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ, മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിൽ നിന്നു പുണെ വഴി സോലാപുരിലേക്കും നാസിക് വഴി ഷിർഡിയിലേക്കുമുള്ള വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

