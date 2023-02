അടുത്ത് കേരളം ഉണ്ടല്ലോ, കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല: അമിത് ഷാ

പുത്തൂർ (കർണാടക) ∙ ‘നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തു കേരളമുണ്ട്. ഞാൻ‍ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല’ – കർണാടകയിലെ പുത്തൂരിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനമായ കാംപ്കോയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കുകൾ‌. ‘നിങ്ങൾക്കു കർണാടകയെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതു ബിജെപി സർക്കാരിനെക്കൊണ്ടു മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കണം’ – അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Amit Shah Slams Congress In Karnataka: 'They Released PFI Members, We Banned Them'