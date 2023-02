മധ്യപ്രദേശിൽ പള്ളിയിൽ അക്രമം; ഫർണിച്ചറും പ്രാർഥനാ പുസ്തകങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ നർമദാപുരം ജില്ലയിൽ ക്രൈസ്തവ ആരാധനാലയത്തിനു നേരെ അക്രമം. പ്രാർഥനാലയത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നവർ ജനാല വിരി കത്തിച്ചു. ഫർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുകയും പ്രാർഥനാ പുസ്തകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇത്രാസി സബ് ഡിവിഷനൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ മഹേന്ദ്ര സിങ് ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ ആരെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുനിന്നു 40 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള, ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള സുഖ്താവ ബ്ലോക്കിലെ ചൗകിപുര ഗ്രാമത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണു സംഭവം നടന്നത്. ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ലൂഥറൻ ചർച്ച് ഇൻ അമേരിക്കയുടെ പള്ളി 5 വർഷം മുൻപാണു സ്ഥാപിച്ചത്. ‍ഞായറാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്കു വേണ്ടി പള്ളിയിലെത്തിയവരാണ് അക്രമം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. പള്ളിയുടെ ജനാല തകർത്ത് അകത്തു കയറിയാണ് അതിക്രമം നടത്തിയതെന്നാണു നിഗമനം.

English Summary: Church torched in Madhya Pradesh; search on for culprits