ഓഹരി പരിരക്ഷ: വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഹരി നിക്ഷേപകരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശത്തോടു കേന്ദ്രം യോജിപ്പ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, സെബി പോലുള്ള നിയന്ത്രണ (റെഗുലേറ്ററി) ഏജൻസികൾക്ക് സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടം ആവശ്യമാണെന്നു വരുന്നത് വിപണിയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും പങ്കുവച്ചു. സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനമേഖല നിർദേശിക്കാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കണമെന്നും അംഗങ്ങളുടെ പേര് മുദ്രവച്ച കവറിൽ നൽകാമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം രൂപീകരിക്കാനായി സമിതിയുടെ സാധ്യത ആരാഞ്ഞത്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ യുഎസ് ധനകാര്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഹിൻഡൻബർഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനു മുന്നിലുള്ളത്. ഹർജികൾ വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: Adani-Hindenburg Issue : Centre Agrees To Supreme Court's Suggestion For Expert Committee To Review Regulatory Regime