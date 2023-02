വീട് ഒഴിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ തീകൊളുത്തി; അമ്മയും മകളും മരിച്ചു

ലക്നൗ ∙ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി എന്ന് ആരോപിച്ച് വീട് പൊളിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ അമ്മയും മകളും തീകൊളുത്തി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രോഷം ആളിപ്പടരുന്നു. കാൻപുരിലെ ദെഹത് ഗ്രാമത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് പ്രമീള ദീക്ഷിത് (45), മകൾ നേഹ (20) എന്നിവർ തീകൊളുത്തി മരിച്ചത്. അതേസമയം ഇരുവരെയും തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ഭർത്താവ് കൃഷ്ണ ഗോപാൽ ദീക്ഷിത് ആരോപിച്ചു. രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും അടക്കം 39 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത സർക്കാർ, സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് ജ്ഞാനേശ്വർ പ്രസാദിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ബുൾഡോസറിന്റെ ഡ്രൈവർ അടക്കം ഏതാനും പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി എന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം കൃഷ്ണ ഗോപാലിന്റെ വീട് ഇടിച്ചുനിരത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അതേസ്ഥലത്തു നിർമിച്ച കുടിലിലായിരുന്നു കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നത്. അതു പൊളിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ തീകൊളുത്തി മരിക്കുമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും വകവയ്ക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടി തുടർന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വീട്ടിനകത്തുകയറി വാതിലടച്ച ശേഷം അമ്മയും മകളും തീകൊളുത്തിയത്. ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണ ഗോപാലിനും മകൻ ശിവത്തിനും പൊള്ളലേറ്റു.

മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിട്ടുനൽകാതെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാരിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടിവന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പഥക് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ വഴങ്ങിയത്. യുപിയിലെ ‘ബുൾഡോസർ രാജ്’ ജനങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം കവർന്നെടുക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, സമാജ് ​വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് അടക്കമുള്ളവർ സംഭവത്തിൽ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി.

