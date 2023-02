‘ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ആശയം’ രാഷ്ട്രത്തെ വളർത്തില്ല: മോഹൻ ഭാഗവത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരു ആശയത്തിനോ ഒരു വ്യക്തിക്കോ മാത്രമായി ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നിർമിക്കാനോ തകർക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്ന് ആർഎസ്എസ് അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. ലോകത്തു മികച്ചു നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ബഹുസ്വര ആശയങ്ങളുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാഗ്പുരിൽ ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കവെയാണ് വ്യക്തിആരാധന സമൂഹത്തിനു ഗുണകരമല്ലെന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത് സൂചിപ്പിച്ചത്.

മികച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം ഭിന്നാശയങ്ങളുള്ള സമൂഹമുണ്ട്. ബഹുസ്വരമായ ചിന്തകളുണ്ട്. അതു നടപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതിലൂടെ അവ വളരുന്നു.

സമൂഹം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഗുണത്തിലും രാഷ്ട്രം സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണത്തിലുമാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏകവ്യക്തി, ഏകവിഭാഗം, ഏകാശയം എന്നിവയിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനോ തകർക്കാനോ കഴിയില്ല. മികച്ച അവസ്ഥയിലല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നല്ല നേതാക്കളുണ്ട്. പക്ഷേ, അവർക്ക് മികച്ച രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെടുത്താനാവുന്നില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണവും ഐക്യവുമാണ് രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ പ്രധാനമെന്നും ഭാഗവത് പറഞ്ഞു

English Summary: One ideology, one person can't make or break country: RSS chief Mohan Bhagwat