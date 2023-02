അരുണാചൽ: ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചും ചൈനയെ തള്ളിയും യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി പ്രമേയം യുഎസ് സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗം ജെഫ് മെർക്​ലിയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗം ബിൽ ഹാഗെർട്ടിയും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം അരുണാചൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള തർക്കപ്രദേശമല്ലെന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ചൈന നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റത്തെയും പ്രകോപനത്തെയും പ്രമേയം അപലപിച്ചു. മക്മഹോൻ രേഖ അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയാണെന്ന് പ്രമേയം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

