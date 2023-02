ഡൽഹി മേയർ: നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി; ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (എംസിഡി) മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കു മേയർ, ഡപ്യൂട്ടി മേയർ, സ്ഥിരംസമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.ൈവ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹി ലഫ്. ഗവർണർക്കും ബിജെപിക്കും കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്ന വിധി ആംആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ആശ്വാസമാകും. മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പിന്നാലെ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു.

English Summary: In Relief For AAP In Mayor Polls, Court Says Nominated Members Can't Vote