അട്ടിമറി ടീം, കോടികളുടെ ക്വട്ടേഷനെടുക്കും; ഹാക്കിങ്, ബ്ലോഗിങ്, പ്ലാന്റിങ്... എന്തിനും ടീം ഹാർഹെ തയാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘‘ഞങ്ങൾ 33 പ്രസിഡൻഷ്യൽതല ക്യാംപെയ്നുകൾ നടത്തി; ഇതിൽ 27 എണ്ണവും വിജയമായിരുന്നു’’– ‘ഫോർബിഡൻ സ്‌റ്റോറീസ്’ മാധ്യമക്കൂട്ടായ്മയുടെ ഒളിക്യാമറ വിഡിയോയിൽ ‘ടീം ഹാർഹെ’ മേധാവി ടൽ ഹനാൻ പറയുന്നു. ഇസ്രയേലി സ്പെഷൽ ഫോഴ്സസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഹനാൻ.

ഹാക്കിങ്ങിലൂടെയും വ്യാജ സമൂഹമാധ്യമ പ്രചാരണത്തിലൂടെയും മറ്റും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഫലം ഇടപാടുകാർക്കായി അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ‘ടീം ഹാർഹെ’യുടെ രീതിയെന്നു ‘ഫോർബിഡൻ സ്‌റ്റോറീസി’ന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇവർ 20 വർഷത്തോളമായി രംഗത്തുണ്ട്. 6 ഓഫിസുകളുണ്ട്. ക്യാംപെയ്നുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആഫ്രിക്കയിലാണ്. യുകെ, യുഎസ്, കാനഡ, ജർമനി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹനാൻ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് ഡിമോമാൻ ഇന്റർനാഷനൽ എന്ന കമ്പനി വഴിയാണ്. പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹനത്തിനുള്ള ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് ഈ കമ്പനി. എന്നാൽ, ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വൈകിപ്പിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺസൽറ്റന്റുകൾ എന്ന പേരിലാണ് 3 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിൽനിന്ന് 32 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഓഫിസിൽ ഹനാനെ കാണാനെത്തിയത്. ഇവരോടാണ് ഹനാൻ തന്ത്രങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. 6 - 15 ദശലക്ഷം യൂറോയാണ് (ഏകദേശം 53 – 132 കോടി രൂപ) ‘തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാംപെയ്ൻ’ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു പ്രതിഫലമായി ചോദിച്ചത്.

തന്ത്രങ്ങൾ ഇവ

∙ ഹാക്കിങ്: മറ്റുള്ളവരുടെ ജി മെയിൽ, ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽക്കടക്കാമെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു ഹനാൻ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. കെനിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പേരുടെ അക്കൗണ്ടുകളാണു ഹാക്ക് ചെയ്തത്. ഒരാളുടെ ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് അയാളുടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'Hello, how are you dear' എന്ന് മെസേജ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ എയിംസ്: മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വ്യാജ സമൂഹമാധ്യമ പ്രൊഫൈലുകൾ അടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനമാണ് അഡ്വാൻഡ്സ് ഇംപാക്ട് മീഡിയ സൊലൂഷൻസ് (എയിംസ്). ഞൊടിയിടയിൽ എത്ര വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ വേണമെങ്കിലും ഇതുപയോഗിച്ചു തയാറാക്കാം. രാജ്യം, ജെൻഡർ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള പേരു നൽകാം. അതിനു യോജിക്കുന്ന ചിത്രവും റെഡി. മിക്ക സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാൽ വ്യക്തി യഥാർഥമെന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാക്കും. അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഫെയ്സ്ബുക് ഇത്തരം ചില പ്രൊഫൈലുകൾ നീക്കം ചെയ്തു.

∙ വ്യാജ കുറിയർ: എതിരാളികളെ തകർക്കാൻ അവരുടെ കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽപോലും വിള്ളൽ വീഴ്ത്തും. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വിലാസത്തിലേക്ക് സെക്സ് ടോയ് അയച്ചുകൊടുത്തു. ഭർത്താവിന് രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യയെ തോന്നിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

∙ ബ്ലോഗർ മെഷീൻ: ഇടപാടുകാർക്ക് അനുകൂലമായ ഉള്ളടക്കം പേറുന്ന നൂറുകണക്കിനു വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓട്ടമേറ്റഡ് ആയി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. ഇത് ആയിരക്കണക്കിനു വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കും.

∙ ന്യൂസ് പ്ലാന്റിങ്: മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വന്തം സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാടുകാർക്കുവേണ്ട വാർത്ത ‘പ്ലാന്റ്’ ചെയ്യും. ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ് ചാനലായ ബി എഫ്എമ്മിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വരുത്തിച്ചതായി ഹനാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. മുതിർന്ന വാർത്താ അവതാരകൻ ഇതിന്റെ പേരിൽ സസ്പെൻഷനിലായി.

അന്വേഷണത്തിന് പ്രചോദനമായത് ഗൗരി ലങ്കേഷ്

കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് മാധ്യമപ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിനെ പിന്തുടർന്നാണ് സ്റ്റോറി കില്ലേഴ്സ് എന്ന അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്ന് ‘ഫോർബിഡൻ സ്റ്റോറീസ്’ കൂട്ടായ്മ പറയുന്നു. ‘ഇൻ ദ് ഏജ് ഓഫ് ഫോൾസ് ന്യൂസ്’ എന്ന പേരിൽ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഗൗരി വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വ്യാജ വാർത്തകൾ എങ്ങനെ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു ലേഖനത്തിന്റെ ചുരുക്കം. 2017 സെപ്റ്റംബർ 5ന് ബെംഗളൂരു രാജരാജേശ്വരി നഗറിലെ വസതിക്കു മുന്നിലാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ 2 പേർ ഗൗരിയെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയത്.

English Summary: Israel group running fake campaigns in India, other nations: report