അദാനി വിവാദം: സർക്കാരിന്റെ പട്ടിക സ്വീകരിച്ചില്ല; വിദഗ്ധസമിതിയുമായി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി–ഹിൻഡൻബർഗ് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഹരി നിക്ഷേപകരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി സുപ്രീം കോടതി സ്വന്തം നിലയിൽ വിദഗ്ധസമിതി രൂപീകരിക്കും. സമിതിയിലേക്കുള്ള പേരുകൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ നൽകാൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു.

ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യത്തോട് ആർക്കും വിയോജിക്കാനാവില്ലെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയോ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല. സെബി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ കടമ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ഒളിച്ചുവയ്ക്കാനില്ല – കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

വിദഗ്ധസമിതിക്കായി സർക്കാരിൽനിന്നു പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അതു സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുമെന്നു കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മുദ്രവച്ച കവറിൽ പേരുകൾ നൽകുമ്പോൾ സുതാര്യതയില്ല. എതിർഭാഗത്തിനു കാര്യങ്ങളറിയാനുമാകില്ല. നിക്ഷേപകരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കു പൂർണമായ സുതാര്യത വേണമെന്നതിനാലാണു വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്കു സമിതിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്നു ഹർജിക്കാരിലൊരാൾക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസുകമ്പനികളുടെ ധനസ്രോതസ്സ് ഏതാണ്? അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഹരികളുടെ വിലയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ എൽഐസിയെ ഉപയോഗിച്ചോ? – അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഓഹരിവിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണസംവിധാനങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന അനുമാനത്തിൽനിന്നു കേസ് തുടങ്ങാനാവില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

സമിതിയിലേക്കു കളങ്കമില്ലാത്ത ജഡ്ജിമാരുടെ പേരുകൾ നിർദേശിക്കാമെന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. ജഡ്ജിമാർക്കു പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു തുഷാർ മേത്തയുടെ മറുപടി. സമിതി സംബന്ധിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വൈകാതെ ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കും.

എന്തിനാണ് സമിതി?

അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായ കോടികളുടെ നഷ്ടത്തിൽ കോടതി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിക്ഷേപകർക്കു പരിരക്ഷ നൽകാനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിദഗ്ധസമിതിയുടെ സാധ്യത ആരാഞ്ഞത്. സമിതി രൂപീകരണത്തോടു കേന്ദ്രം യോജിച്ചെങ്കിലും സെബി പോലെയുള്ള നിയന്ത്രണ (റെഗുലേറ്ററി) ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടം ആവശ്യമാണെന്ന സന്ദേശം നിക്ഷേപകർക്കു ലഭിക്കുന്നതു വിപണിയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary : Supreme court to form expert committee in Adani and Hindenberg controversy