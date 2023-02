ക്രൈസ്തവർക്ക് എതിരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 597 അക്രമസംഭവങ്ങൾ; ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ പ്രതിഷേധയോഗം ഇന്ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ 79 ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. രാവിലെ 11.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4.30 വരെയാണു പ്രതിഷേധം.

യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറത്തിന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 2022ൽ മാത്രം ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 597 അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പള്ളികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ നടന്നത് 1198 അക്രമങ്ങളാണ്.

വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ, ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള എന്നിവർക്കു നിവേദനം നൽകും. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ, ആദിവാസി, ഗോത്രവർഗ, വനിത കമ്മിഷനുകൾ എന്നിവർക്കും നിവേദനം നൽകുമെന്നു സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

അതിക്രമങ്ങൾ സർക്കാർ, സുപ്രീം കോടതി എന്നിവയുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണു തലസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മൈക്കിൾ വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

ഫരീദാബാദ് രൂപത ആർച്ച് ബിഷപ് മാർ കുര്യാക്കോസ് ഭരണികുളങ്ങര, ഡൽഹി ആർച്ച്ബിഷപ് ഡോ. അനിൽ ജോസഫ് തോമസ് കൂട്ടോ, മലങ്കര സഭ ഗുരുഗ്രാം രൂപത അധ്യക്ഷൻ തോമസ് മാർ അന്തോണിയോസ്, ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ ഡൽഹി അധ്യക്ഷൻ യൂഹാനോൻ മാർ ദിമെത്രയോസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

