ശിവസങ്കൽപം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയതയുടെ അതിരറ്റ ഊർജം: രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു

കോയമ്പത്തൂർ ∙ പഞ്ചാക്ഷരീമന്ത്രം തിരമാലപോലെ അലയടിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇഷ യോഗ സെന്ററിൽ മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷം. ആത്മീയതയുടെ അതിരറ്റ ഊർജമാണു ശിവസങ്കൽപം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു പറഞ്ഞു. ജാതി, നിറം, ലിംഗം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അതീതമായി ഏവരിലും ഊർജമെത്തിക്കുന്നതാണ് ആ സങ്കൽപം. ആദിയോഗിക്കു മുന്നിൽ ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞെന്നും രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

യഥാർഥ അറിവും ആത്മീയതയും തേടുന്നവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് ഇഷ യോഗയിലെ ശിവരാത്രി ആഘോഷമെന്നു സദ്ഗുരു ജഗ്ഗി വാസുദേവ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 200 കോടി ആളുകളിലേക്കു യോഗയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കും. മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാവിലെ മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണു രാഷ്ട്രപതി കോയമ്പത്തൂരിലെത്തിയത്. അവിടെനിന്നു കാർ മാർഗം ഇഷ യോഗ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി. ആശ്രമത്തിലെത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയെ ജഗ്ഗി വാസുദേവ് സ്വീകരിച്ചു. പഞ്ചഭൂത ആരാധനയോടെ ശിവരാത്രി ആഘോഷത്തിനു തുടക്കംകുറിച്ചു. ഇഷ യോഗ സെന്റർ പൂർണമായും കണ്ട രാഷ്ട്രപതി പൂജകളിലും ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തു.

തുടർന്നു പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്ത സംഗീത, നൃത്ത പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ട ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നായി പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ.എൻ. രവി, മന്ത്രി മനോ തങ്കരാജ് എന്നിവരും രാഷ്ട്രപതിക്കൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു.

English Summary: President takes part in Shivaratri festivities during visit to Tamil Nadu