കർണാടകയിലെ 2 ബിജെപി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിൽ

ബെംഗളൂരു ∙ 3 മാസത്തിനകം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ ലിംഗായത്ത് സമുദായക്കാരായ 2 ബിജെപി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. മുൻ എംഎൽഎയും സംസ്ഥാന ബയോ എനർജി വികസന ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ കെ.എസ്‍.കിരൺകുമാർ, എച്ച്.ഡി.തിമ്മയ്യ എന്നിവരാണു നൂറോളം അനുയായികൾക്കൊപ്പം പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ ശിവകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്.

English Summary: Setback for BJP in Karnataka, Two Lingayat Leaders Close to CT Ravi, Yediyurappa to Join Congress