ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണം: ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധ സംഗമം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ രാജ്യത്തു വിദ്വേഷവും ആക്രമണവും രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരും നിയമ, നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളും അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി 79 ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർ മന്തറിൽ വൻപ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി.

ഫരീദാബാദ് രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ കുര്യാക്കോസ് ഭരണികുളങ്ങര, ഡൽഹി അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ ഡോ. അനിൽ ജെ. കൂട്ടോ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഡൽഹി ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിമെത്രയോസ്, ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ് പോൾ സ്വരൂപ്, ഗുരുഗ്രാം മലങ്കര രൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാ. വർഗീസ് വിനയാനന്ദ്, നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി റവ.ഡോ. ഏബ്രഹാം മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുത വർധിക്കുകയാണെന്നും ക്രൈസ്തവരെയും അവരുടെ കീഴിലുള്ള ആരാധനലായങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്നും മാർ കുര്യാക്കോസ് ഭരണികുളങ്ങര പറഞ്ഞു. ഭരണഘടന നൽകുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഹനിക്കപ്പെടുന്നു. പരാതി നൽകിയിട്ടും കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കാനാണു സംഗമം ഒരുക്കിയതെന്നു ഡോ. അനിൽ ജെ. കൂട്ടോ പറഞ്ഞു.

യുപി, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, കർണാടക, ജാർഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാഹചര്യം ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം (യുസിഎഫ്) ചെയർമാൻ ഡോ. മൈക്കിൾ വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയും ഇതു നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്രിമിനൽ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക, ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ സംഘങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുക, നിയമവിരുദ്ധമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗക്കാർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉയർത്തി. ക്രമസമാധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

