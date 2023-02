‘വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കി വോട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം’: ജസ്റ്റിസ് ബി.വി നാഗരത്ന സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ ആരും സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കിയല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം തിരിച്ചാകാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ബി.വി നാഗരത്ന. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഈ പരാമർശം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് അഴിമതിയായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നു ജസ്റ്റിസ് കെ.എം ജോസഫും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 123(2), 123(4) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇതിനെ അഴിമതിയെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല.

യുപിയിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഹർഷ് വർധൻ വാജ്പേയ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ സമ്മതിദായകന്റെ അവകാശത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി മുൻപ് വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വന്ന ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ഇടപെടാനില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Voting on candidates education qualification in Kerala only says Justice BV Nagaratna