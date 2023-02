ഗുണ്ടാ ബന്ധം: 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭീകര സംഘടനകളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 76 ഇടങ്ങളിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) റെയ്ഡ് നടത്തി. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, യുപി, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു റെയ്ഡ്.

ഗുണ്ടാ നേതാക്കളായ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ്, നീരജ് ബവാന എന്നിവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് എൻഐഎ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനു കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ലോറൻസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: NIA raid in eight states in connection with terrorists and goonda gangs relation