പട്ന ∙ ബിഹാറിൽ നിതീഷ്‌കുമാറിന്റെ ജനതാദളിൽ (യു) നിന്നു രാജിവച്ചു രാഷ്ട്രീയ ലോക് ജനതാദൾ (ആർഎൽജെഡി) രൂപീകരിച്ച ഉപേന്ദ്ര കുശ്‌വാഹ ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ ചേരാൻ സാധ്യത. ആർഎൽജെഡിക്ക് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് (എൻ‍ഡിഎ) സ്വാഗതമെന്നു ബിജെപി വക്താവ് നിഖിൽ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. ജെഡിയുവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വൻ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ സൂചനയാണ് കുശ്‌വാഹയുടെ രാജിയെന്നു മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് സുശീൽ മോദി പ്രതികരിച്ചു.

എൻഡിഎയിൽ ചേരുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനു കുശ്‌വാഹ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടുള്ള ചായ്‌വ് പ്രകടമാക്കാൻ മടിച്ചില്ല. ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ചയെ മഹാസഖ്യത്തിൽനിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാനും ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Bihar: Upendra Kushwaha has little option but to align with BJP again