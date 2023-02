കയറ്റുമതിക്കുള്ള കശുവണ്ടിയുടെ ഇറക്കുമതിവിലയിൽ ഇളവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ 100 ശതമാനവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കും പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ (എസ്ഇസെഡ്) പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കും കശുവണ്ടിയുടെ മിനിമം ഇറക്കുമതിവില ഇനി ബാധകമല്ല. മിനിമം ഇറക്കുമതി വിലയിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന കശുവണ്ടി ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വിൽക്കാൻ പാടില്ല.

കഷ്ണങ്ങളായുള്ള (ബ്രോക്കൺ) കശുവണ്ടിയുടെ മിനിമം ഇറക്കുമതി വില കിലോയ്ക്ക് 680 രൂപയും മൊത്തമായുള്ളതിന് 720 രൂപയുമാണ്. ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനാവില്ല. ഈ വ്യവസ്ഥയാണ് കയറ്റുമതി യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കി നൽകിയത്.

ഇറക്കുമതി വില കുറച്ചത് വ്യവസായത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നു കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ എസ്.ജയമോഹൻ പറഞ്ഞു. പരിപ്പിന്റെ ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കുകയോ നികുതി വർധിപ്പിക്കുകയോ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിനു വിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. പകരം തോട്ടണ്ടിയുടെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ഒഴിവാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ആണു വ്യവസായം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടത്. കാലിത്തീറ്റയ്ക്കെന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല വഴി കഷ്ണങ്ങളായുള്ള പരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വൻതോതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റു പരിപ്പുമായി കലർത്തി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്. ഇത് ഇനി നിർബാധം നടക്കുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്.

English Summary : Cashew nut minimum importing price is not applicable for some units